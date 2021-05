Bologna, Sansone: “Non voglio che la Juve vada in Champions, ce la metteremo tutta”

Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha rilasciato una video-intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

L’esterno felsineo ha fatto un bilancio della stagione della sua squadra, ma ha espresso un suo pensiero anche sulla lotta per la qualificazione in Champions League: “Da ragazzino tifavo per il Milan, poi quando sono entrato nel mondo dei professionisti e ho abbandonato il tifo e non sostengo più alcuna squadra. Ho sempre avuto, però, una preferenza per le milanesi e mai per la Juventus e contro di loro ce la metteremo tutta. Non voglio che vadano in Champions!”

