La bomba d’acqua di poco fa ha creato non pochi danni a Napoli, con alberi caduti al Vomero e a Via Tasso.

In particolare, al Vomero un albero è caduto nei pressi di Via Scarlatti. La bomba d’acqua ha spezzato il tronco dell’albero che è caduto su alcune auto in sosta, per fortuna non sui passanti che sono illesi. Per quanto riguarda Via Tasso, stesso episodio ma con un albero più piccolo.

A riportare il tutto è Il Mattino.

