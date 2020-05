Bonavitacola: “Porteremo proposta di aprire gli stadi alla riunione di oggi”

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania, che ha parlato della proposta da portare alla riunione di oggi.



Di seguito le sue parole:

“Portare persone allo stadio? Dovremmo distinguere la ripresa delle attività sportive di squadra dalle problematiche del distanziamento del pubblico. Dopo una prima fase in cui è stato concesso l’allenamento in forma individuale, siamo nella fase dei protocolli delle Federazioni. Abbiamo avuto grande partecipazione in una conferenza delle Regioni con il CONI, le Federazioni propongono protocolli di sicurezza per la ripresa delle attività.

Al momento ci sono protocolli per il turismo, vela, tennis, canottaggio, ginnastica e siamo in attesa delle altre. Il metodo è valutare i protocolli e dare l’ok. Oggi stiamo cercando con altre 5 Regioni di condividere questi protocolli a livello Nazionale, sarebbe logico che vi fosse un’uniformità.

Cinema aperti? La differenza è nella dinamica della logistica: trasporti e cumulo di persone all’entrata ed uscita, ovviamente si possono regolare e gestire. Non avrebbe senso una disciplina di tipo regionale, ma prendo un impegno: oggi pomeriggio pongo il problema nei confronti del Ministero dello Sport, della Salute e degli Interni, della ripresa dei grandi eventi sportivi, con prudenza.“

Comments

comments