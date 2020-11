Bonera in conferenza: “Siamo contenti. Ibra? Problema muscolare, non ci voleva”

Daniele Bonera, oggi sulla panchina del Milan in sostituzione di Pioli, ha parlato nella conferenza stampa di fine partita.

“Siamo evidentemente contenti. Abbiamo fatto una videochiamata col mister, ha seguito la gara da casa. Ma era virtualmente con noi, siamo felici di questo risultato.

Ibra? Siamo contenti abbia partecipato ancora una volta in maniera attiva a questa vittoria. Ha avuto un problema muscolare, vediamo domani con i medici. Non ci voleva.

In ogni gara aumenta la nostra consapevolezza, di poter andare su ogni campo e giocarcela. Manca ancora tempo, siamo all’inizio di un percorso.

Quando si può parlare di scudetto? Ai primi di maggio. Ci sono squadre combattute per quello, noi possiamo stare lì in alto ma lavorare con sacrificio e vedere dove saremo in primavera”.

