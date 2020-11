Bonera: “Vittoria scudetto? E’ lunga ancora. Ma abbiamo una nuova consapevolezza”

Daniele Bonera, oggi sulla panchina del Milan in sostituzione di Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita.

“Non abbiamo grosse indicazioni sull’infortunio di Ibrahimovic. Aveva il ghiaccio sulla gamba, sembra un problema muscolare ma non conosciamo l’entità. Risolvibile in poco? E’ difficile, Ibra non è solito uscire dal campo. Vedremo.

E’ evidente che è una vittoria importante, che rafforza la convinzione che stiamo andando nella direzione giusta. Per lo scudetto però si vedrà a maggio. Ho sentito Pioli, ha fatto i complimenti a tutti.

Se possiamo arrivare in alto? Abbiamo a disposizione una grande rosa. E’ evidente che questo cammino parte da lontano. Siamo consapevoli di essere in alto e vorremmo restarci il più possibile. Ma siamo all’ottava giornata, ci vuole tempo per arrivare a maggio.

Non sottovalutiamo nessuno. Il Napoli è una grande squadra, ha trovato davanti un’altra grande squadra. Ma ci sono davvero ancora troppe partite. Ci sono squadre che sicuramente hanno investito, costruite con l’idea di vincere il campionato. Noi non siamo stati costruiti per vincere subito, ma il nostro percorso ci permette di crescere partita dopo partita. Siamo migliorati molto anche nella preparazione delle partite, durante la settimana l’attenzione dei giocatori è sempre alta. Questi miglioramenti ci fanno guardare al futuro con grande ambizione. Abbiamo l’obbligo di migliorarci, non quello di vincere.

Questo nostro percorso ci deve far ragionare. Una grande squadra riesce a gestire meglio certe situazioni. E’ sempre vero che le gare si possono pareggiare e vincere anche in dieci, quindi c’è stata anche la forza del Napoli, ma cercheremo di migliorare.

Qualcosa è cambiato? Sì, abbiamo questa consapevolezza e dentro di noi deve aumentare ogni settimana, anche per la maglia che portiamo. Il fatto di avere calciatori così disponibili e partecipi ci lascia quella consapevolezza. Ma il campionato è infinito“.

Comments

comments