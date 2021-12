Bonfanti: “Milan-Napoli gara a chi avrà meno giocatori a disposizione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Bonfanti, giornalista:



“Milan-Napoli fanno a gara a chi ha meno giocatori! Il Milan deve fare i conti con una sfilza di calciatori importanti mancanti, l’unico che può essere recuperato è Giroud, ma solo per la panchina. I tanti infortuni sono di carattere muscolare e questo dovrebbe far riflettere la società. Mi sembrerebbe difficile il recupero di Leao perché la sfida col Napoli è importante, ma è ancora più importante non perdere il calciatore per ulteriori giorni.

Domenica a San Siro il colpo d’occhio sarà importante perché il Meazza aperto al 75% vuol dire stadio pieno. Il Napoli però non sarà solo perché come sempre accade quando giocano gli azzurri a Milano, tanti tifosi azzurri ci saranno e si faranno sentire”.

Comments

comments