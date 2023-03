Boniek: “Il Napoli giova il miglior calcio d’Italia. Caso Juve? Agnelli dovrebbe recitare il mea culpa non dare la colpa ad altri”

Zbigniew Boniek, vice presidente Uefa, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotta da Francesco Marciano, in onda sulle frequenze di Radio Marte.

“Il Napoli è una squadra che gioca quasi sempre nello stesso modo, a prescindere dall’avversario. Esprime il miglior calcio in Italia e non a caso va dritta verso lo scudetto. Le altre, secondo me, pensano ai piazzamenti in Champions. La strada mi sembra molto invitante. Mi farebbe piacere se il Napoli riuscisse a vincere. La Champions? Il Napoli sta andando bene, ha ricambi all’altezza e può davvero essere la sorpresa della competizione. Questa è una squadra che gira bene: è stata costruita molto bene. Il ritorno con l’Eintracht? Ci vogliono umiltà e concentrazione, ma onestamente non vedo come il Napoli possa uscire da questa competizione se mantiene questo approccio. La salute del calcio italiano? Bisogna migliorare le infrastrutture, servono stadi all’altezza ed è necessario un salto di qualità da parte delle società italiane. L’Inghilterra è decollata con gli stadi di proprietà. L’Uefa sulla Juve? Adesso non c’è nulla, bisogna prima aspettare le notizie provenienti dall’Italia e poi si faranno le adeguate valutazioni. Da vice presidente Uefa non ho ancora sentito nulla. Andrea Agnelli si poteva risparmiare l’intervista sulla Superlega. Dovrebbe recitare il mea culpa, anziché dare la colpa ad altri”.

