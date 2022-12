Boniek: “Il Napoli vince lo scudetto e può vincere anche la Champions”

L’ex calciatore di Roma e Juventus Zibì Boniek, oggi vice-presidente dell’UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport oggi in edicola.

“Miglior allenatore di club? Per allenare e vincere ti serve una squadra forte.

Allenatore di club e commissario tecnico sono due mestieri del tutto diversi. Da selezionatore lavori trenta-trentacinque giorni all’anno. In Nazionale non c’è day after, i giocatori tornano ai loro club, non si assimila né delusione né successo.

Mourinho e Spalletti a rappresentare la Serie A per il premio di miglior allenatore di club? Mourinho per nome, fama, carisma, richiamo mediatico partecipa sempre a queste corse. Inoltre la Roma ha vinto la Conference League. Spalletti mi piace e m’incuriosisce: concreto, di poche parole, sa che cosa chiedere alla squadra.

Spalletti però lo vedo come vincitore del premio il prossimo anno, quando avrà conquistato lo scudetto. Al Napoli possono essere scaramantici quanto vogliono, ma io lo dico: hanno un grande vantaggio, una proposta di gioco e nessuno che li insegua con la sufficiente continuità. Possono vincere anche la Champions.

Kvaradona, io lo chiamo così, è un talento puro e Kim è uno dei migliori difensori della Serie A: per energia,

per concentrazione, per come marca, per come colpisce di testa. Un’altra categoria.

Ovviamente bisogna stare sempre attenti a Milan e Inter. La Juve è una buona squadra, ma con quello che sta succedendo nel club diventa tutto più complicato”.

