Boniek: “Milik? Gli ho chiesto della Juve. Mi ha detto che non c’è nulla di concreto”

Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Onet Sport ha svelato un retroscena che riguarda l’attaccante del Napoli, Milik.

“Ho parlato con Arek qualche giorno fa. Gli ho chiesto di raccontarmi la verità sulle voci che lo vogliono vicino alla Juventus. Mi ha risposto che in questo momento non c’è ancora nulla di concreto. Ovviamente tutto è nelle mani dei suoi agenti e dei due club. Si tratta quindi di aspettare. Ma credo che Arek sia un attaccante capace di giocare in qualsiasi squadra al mondo, non mi piace parlare di mercato, ma se avesse l’opportunità di andare alla Juve dovrebbe andarci. Mi ha confermato che molto dipenderà dagli accordi tra le parti, in questa fase lui non è ancora stato interpellato, ma credo che la Juventus sia uno dei club più organizzati e forti al mondo”.

Comments

comments