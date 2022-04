Boniek: “Rigore all’Inter? I giocatori pesano 90 chili, sono forti, ma basta sfiorarli e cadono come prugne

Il vicepresidente dell’UEFA Zibì Boniek ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport di RadioRai ha parlato di Juventus-Inter.

“Juve-Inter? Come spesso succede in queste partite alla fine prevalgono le polemiche.

Rigore all’Inter? L’unica cosa che mi dà fastidio in generale, è che i giocatori pesano 90 chili, sono forti, ma basta sfiorarli e cadono come prugne.

Quando uno pesta un piede a un altro, può capitare perché il calcio e’ uno sport di contatto, secondo il regolamento è rigore, ma bisogna vedere se questo regolamento non è diventato un po’ come il basket, dove però non c’è contatto. Alcuni rigori sono morbidi morbidi.

Rigore ripetuto? Il Var è intervenuto perché l’arbitro non avrebbe convalidato il gol, ma avrebbe dato punizione alla Juve.

Zielinski? È forte, un giocatore tecnicamente fantastico, ma ultimamente Spalletti a centrocampo qualcosina ha cambiato e spesso sta anche in panchina, ma questo vuol dire che il Napoli è davvero forte. Per me lui è un otto e mezzo, un otto con licenza di costruire e creare, più che di difendere. Per me è uno dei centrocampisti top in circolazione”.

Comments

comments