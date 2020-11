Zbigniek Boniek, presidente della Federcalcio Polacca, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della faccenda Milik.

“Il Napoli si è occupato di Milik quando era infortunato e lo ha pagato tanti soldi ora si sarebbe potuto trovare un accordo e spero che trovi una soluzione ma capisco benissimo il Napoli. Non ho deciso io di fare fascia capitano a Milik ma allenatore. Non so Milik dove andrà ma se non trova accordo con il Napoli rischia Europeo”.

