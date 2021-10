Boniek: “Superlega proposta ridicola, c’è già la Champions”

Il vicepresidente dell’UEFA Zibì Boniek, ex calciatore di Juventus e Roma, ha rilasciati alcune dichiarazioni ai microfoni di TMWRadio.

“Non so, è una cosa preparata male, da dilettanti, ridicola. Pensate che a Londra, a Parigi o a Milano si presentano dodici presidenti di dodici squadre, con brand, con cose chiare e dicono: signori, abbiamo deciso, dal 2024 vogliamo creare la nostra Superlega.

Sarebbe già molto più interessante.

Invece come hanno fatto loro, di notte, con un comunicato già venduto e preparato: è chiaro che non poteva andare avanti. Ma ripeto: ce l’abbiamo già, è la Champions League. Oggi raccoglie intorno ai 4 miliardi fra diritti tv e marketing.

Sono soldi divisi su tutto il mondo del calcio, non solo a chi partecipa. Loro vorrebbero una competizione loro, dove spartirsi i soldi. Parlano di solidarietà. Ma faccio un esempio: se la Superlega fosse stata fatta vent’anni fa, magari ci sarebbero stati la Stella Rossa o il Kaiserslautern.

Secondo me se nel calcio si comincia a giocare non per meriti sportivi, è una competizione che non guarderei mai”.

