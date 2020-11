Boniek: “Zielinski è un genio! Ma deve essere più cattivo”

Zibì Boniek, presidente della Federcalcio Polacca, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Piotr Zielinski.

“Dovete sapere che Piotr ha avuto il Covid-19 con i sintomi, dunque non era asintomatico. E’ stato male veramente ed ha sofferto molto nei giorni scorsi. Finalmente si è ripreso, gli siamo tutti vicini. Non ha preso il Coronavirus in modo lieve, ha avuto diverse difficoltà, ma fortunatamente adesso sta veramente bene.

Devo dire che sono letteralmente innamorato di lui, fa delle cose che riescono solo ai grandissimi. In giro ce ne sono veramente pochissimi come il centrocampista del Napoli. Ma in campo, però, è un po’ troppo Cristiano. Ci vorrebbe quel pizzico di malizia in più, serve più cazzimma come si dice a Napoli. Ma che sia fortissimo è fuori di dubbio”.

Comments

comments