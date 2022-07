Boniek: “Zielinski prossimo leader? Non sono sicuro che abbia il carattere adatto”

Il vicepresidente della UEFA, Zibì Boniek ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” del Napoli.



Zielinski? “Come calciatore ne sono innamorato.”

Che spiegazioni dà a questa involuzione?

“Si tratta di un calciatore fortissimo. Ha bisogno del sostegno dell’allenatore, in passato ha dimostrato di saper fare la differenza quando è stato sicuro di averlo.”

Senza Insigne e forse Mertens, tante responsabilità passano a lui. “Non so se può fargli bene inquadrarlo come leader. È sempre capace di inventare, ma non sono sicuro che abbia il carattere adatto. È una persona meravigliosa, sia chiaro educato, rispettoso. Tecnicamente non si discute.”

In che ruolo può esprimersi al meglio?

”Dipende. Adesso quasi tutti giocano con un centrocampo a tre, può fare senza problemi sia la mezzala che il trequartista.”

Il Napoli si schiera col 4- 2-3-1, andrebbe rivisto? “Non è giusto che il tecnico debba modificare il modulo per un solo elemento, specialmente se si considera la duttilità di Zielinski.”

Quali sono gli aspetti su cui lavorare?

“Se ce ne sono, sono pochi. Poi avrà anche lui un tetto oltre il quale non può spingersi. Essere mite non è un limite.”

Che impressione le ha fatto con la Polonia in Nations?

“Non credo che sia indicativo: tutti i giocatori sono arrivati stanchi. L’ho visto giocare per la prima volta quando aveva 16 anni, nella mia squadra ne vorrei tanti altri come lui.”

