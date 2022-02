Boniek: “Zielinski un top player. Sono convinto che gli azzurri possano eliminare il Barcellona”

Dopo la grande prestazione contro il Barcellona di Piotr Zielinski, l’ex stella polacca e vicepresidente UEFA Zibì Boniek ha parlato del calciatore azzurro alla ‘Gazzetta dello Sport’



Boniek che effetto fa quasi 40 anni dopo vedere un polacco che segna al Camp Nou? Lei fece addirittura una tripletta contro il Belgio al Mondiale ’82.

“In effetti non capita tutti i giorni segnare in quello stadio. Per me resta un ricordo indelebile. Spero che lo sia anche per Piotr. Non ho seguito la partita ma ho letto della buona prestazione sua e del Napoli. Sono convinto

che gli azzurri possano eliminare il Barcellona: hanno la qualità per farlo, glielo auguro.”

Tra l’altro la palla che arriva bassa da fondocampo e il tiro secco: il gol di Zielinski somiglia al suo primo contro il Belgio.

“Lui ha grandi qualità e non mi sorprende per niente. È uno dei miei giocatori preferiti per tecnica e completezza di colpi. Qualcuno dice che è maturato tardi. Io dico che da anni, a Napoli, si esprime su ottimi livelli. Poi per educazione e carattere non è tipo da fare la stella in campo, ma questo non toglie che sia fortissimo. Anzi lo apprezzo pure di più perché rimane sempre se stesso.”

Dove può arrivare?

“Il Napoli, grazie anche a lui, gioca davvero un bel calcio. Come i cavalli bisogna vedere come arriverà allo sprint per lo scudetto, se avrà tutti gli uomini migliori disponibili e in forma. Vedo l’Inter una incollatura più avanti, ma tutto è possibile. Mi auguro anche che Piotr aiuti la Polonia a superare i playoff e portarci al Mondiale. Sarebbe importante avere un altro giocatore forte con la numero 20 protagonista… come me in Spagna.”

