Bonsignore: “Napoli-Juventus può essere la partita di Milik, il polacco l’acquisto più azzeccato finora. Chiesa e Di Maria titolari? Ecco cosa sceglierà Allegri”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport:

“Napoli-Juventus può essere la partita di Milik, che è anche in un ottimo momento. E’ la sorpresa dei bianconeri, l’acquisto più azzeccato se vediamo quanto è costato e quanto sta rendendo. Ha segnato sette gol quasi tutti decisivi e contro il Napoli avrà motivazioni importantissime. Quella di venerdì, però, non deciderà il campionato, anche se può cambiare alcuni equilibri e gerarchie. Una vittoria della Juventus genererebbe ulteriore spinta verso la rincorsa al titolo, con ancora tante partite davanti per provare la rimonta.

Allegri contro Spalletti? Sono due tra gli allenatori più importanti del nostro panorama. Spalletti ha costruito una macchina quasi perfetta con questo Napoli. Allegri ha avuto più difficoltà nella partenza, ma sta recuperando con il lavoro e con la solidità difensiva. Ora la Juve è stata messa a posto e la difesa subirà una prova del nove fondamentale contro il super attacco del Napoli.

Chiesa titolare? Sorpresa o no, tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Il suo infortunio ha compiuto un anno, ora sta rientrando con cautela e voglia. Poi bisognerà vedere cosa deciderà Allegri, che al momento ha utilizzato Chiesa come arma a gara in corso. Dalla panchina ha dato un surplus di energia e qualità che ha spaccato le gare con Cremonese e Udinese.

Di Maria? Se sta bene va sempre in campo, ma ha una sbornia Mondiale ancora da dover smaltire. Pur non essendo ancora al 100%, fa la differenza nella Juventus e contro il Napoli può andare in campo. Magari non insieme a Chiesa, ma tutto può succedere”.

