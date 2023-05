Bonucci annuncia l’addio al calcio giocato

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci parlando delle 500 presenze in maglia bianconera sul su profilo twitter ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica.

“Sin dal primo giorno che ho indossato questa maglia ho cercato in primis di essere me stesso nel bene e nel male. Ma tutto quello che ho fatto, l’ho fatto a difesa di una maglia che per me era una seconda pelle.

Il prossimo anno smetterò di giocare e credo che si chiuderà un’era. Per me è un’orgoglio esserci stato, spero che un giorno tanti giovani prenderanno come idoli noi di quella storica difesa juventina“.

