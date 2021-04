Bordeaux, futuro a rischio: protezione del Tribunale ma serve un acquirente

Il Girondins de Bordeaux FC, club di riferimento del calcio francese, sei volte campione di Francia, è a un passo dal fallimento.

Si complica maledettamente il futuro societario del Bordeaux, uno dei club di riferimento del calcio francese, che ha vinto per sei volte nella storia il titolo nazionale (l’ultima nel 2009). Secondo quanto scrive oggi L’Equipe, con una pagina aperta dal titolo ‘L’incubo americano’, i ‘girondini’ sono ormai a un passo dal fallimento, per via del disimpegno da parte di King Street, l’azionista di riferimento a stelle e strisce.

Il club, pertanto, è stato posto sotto la protezione del Tribunale ed è alla disperata ricerca di un acquirente.

Attualmente, nella classifica della Ligue 1, il Bordeaux occupa il 16/o e quint’ultimo posto, con 36 punti, davanti a Lorient, Nimes, Nantes e Digione. (ANSA)

