Borghi: “Napoli su Moron del Betis. Nove puro, ma valutazione troppo alta”

Loren Moron, attaccante del Betis Siviglia, nel mirino del Napoli. Stefano Borghi, telecronista di DAZN, l’ha presentato in un video su Youtube.

“Loren Moron è un centravanti del 93′, nel pieno del suo sviluppo e della sua esplosione. E’ una punta vera, di struttura. Non è un calciatore finissimo tecnicamente, ma ha un gran tiro. E’ un 9 puro. Ha debuttato in prima squadra tardi, a 24 anni compiuti con Quique Setien.

Doppietta al debutto col Villareal, 7 gol nelle 15 partite successive. Il suo sogno da bambino era di diventare un grande Torero. La sua seconda stagione in Liga è stata piuttosto negativa: solo 6 gol. In questa stagione ha mostrato un po di ripresa: 11 gol e 3 assist. In estate c’erano stati dei sondaggi dalla Russia, qualcosa di più concreto poteva essere col Barcellona dopo l’infortunio di Dembele, ma Moron era uno dei papabili alla maglia blaugrana.

Ho sentito delle cifre alte. Con un’offerta da 60 mln il Napoli lo prende senza dubbi. Mi sembra troppo alta la sua valutazione. Moron è un giocatori da massimo 30 mln. Il Napoli ha preso a gennaio tutti giocatori di medio alto target”.

Comments

comments