Borja Valero: “Ho lavorato tanto. Futuro? Non so ancora nulla”

Borja Valero, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta dai nerazzurri sul Napoli.

“Futuro? Non so nulla ancora, sono concentrato sul presente. Ho lavorato moltissimo, per farmi trovare pronto. Sapevo di non essere tra le prime scelte e che avrei giocato poco, ma ho continuato a lavorare.

Eriksen? Il calcio italiano è difficile, molto diverso da quello inglese. La lingua è nuova da imparare, ma si sta allenando bene e dimostrerà presto il suo grande valore”.

