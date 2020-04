Borriello, Ass. Sport: “C’è possibilità di vedere il terzo anello brandizzato col marchio Napoli”

Ciro Borriello, Assessore allo Sport della regione Campania, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime novità.

L’Assessore ha rivelato che c’è la possibilità di vedere il terzo anello del San Paolo brandizzato con il marchio societario del Napoli. Di seguito le sue parole:

“Non appena potranno riprendere le attività gli impianti sportivi saranno fruibili. Avremo strutture più moderne e agevoli del passato, abbiamo istituito anche alcune misure che aiuteranno tutti gli sport dilettantistici.

Insieme al Calcio Napoli abbiamo fatto un tentativo di brandizzazione con il marchio societario per il terzo anello dello stadio. Dal momento che adesso non ci sarà il pubblico, è un accorgimento necessario. vorremmo mettere uno stemma del Napoli, qualcosa per migliorare il colpo d’occhio. Stiamo lavorando a questa situazione.”

