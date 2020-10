Borriello: “AZ a Napoli? Aspettiamo eventuali decisioni da parte dell’ASL”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli.

“Non sappiamo cosa farà la Asl, aspettiamo: se riterranno che i giocatori dell’Az sono in sicurezza, che allora si scenda in campo. Con un dato così importante, io avrei fatto altre scelte, forse la Asl avrà ritenuto opportuno valutare altre opzioni. Speriamo di non perdere un campionato per tre punti nel giudicato, speriamo di non avere problemi con l’AZ. Se perdiamo 2-3 giocatori, poi cosa succede? Persone al San Paolo? L’organizzazione spetta al Napoli: il Comune c’entra poco, anzi nulla. Lockdown a Napoli? Le chiusure possono essere giuste, ma non dobbiamo mettere in ginocchio le attività commerciali: sarebbe stato opportuno concedere qualche ora in più”.

