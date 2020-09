Borriello: “Il San Paolo è enorme e sicuro, può ospitare ventimila spettatori”

L’assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello ha parlato della riapertura degli stadi in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Lo stadio è un luogo sicuro. Abbiamo sanificato diverse volte gli ambienti, effettuato lavori anche per i bagni. Perché non dare fiducia ai tifosi? Lo stadio, forse, è l’unico posto al mondo dove si può garantire tranquillamente il distanziamento sociale. Non vedo dove nasca il problema.

Il San Paolo è sicuro. Ci sono i tornelli che disciplinano le entrate. Obliterando il biglietto, che è nominale, ci sono le distanze di sicurezza. Gli steward possono misurare la febbre agli spettatori e tranquillamente applicare tutti i protocolli e le disposizioni governative.

Lo stadio è enorme. Se si garantisce il distanziamento ogni cinque posti perché si sta tergiversando? Ci siamo sempre lamentati che il San Paolo fosse grande per le esigenze tv: ora sfruttiamolo per la sua capienza e dopo i lavori per l’Universiade anche per la sua comodità.

Il San Paolo può ospitare in questa fase delicata almeno 20 mila spettatori. Una capienza ridotta sarebbe facilmente sostenibile e ci batteremo per raggiungere questo risultato.

Adesso siamo tutti concentrati sulla riapertura delle scuole, ma se dobbiamo assistere in tv a stadi di calcio desolatamente vuoti, o vedere palazzetti per la pallavolo e il basket deserti, meglio a questo punto giocare alla playstation”.

