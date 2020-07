Borriello: “Presto nuovi lavori al San Paolo, si lavora per aprire parzialmente gli stadi ai tifosi”

L’assessore allo Sport del comune di Napoli Ciro Borriello è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dello Stadio San Paolo.

“Italia al San Paolo? Speriamo, ci avevano promesso di portare nell’impianto di Fuorigrotta una partita di qualificazione o quanto meno di cartello. La copertura del San Paolo? Sicuramente verrà fatto un intervento per la sostituzione e la manutenzione dei cupolini della copertura dello stadio. Stiamo facendo un lavoro di anticipo, chi verrà dopo di noi troverà un lavoro avviato e saprà dove mettere le mani. Apertura degli stadi? Negli scorsi giorni ho avuto un incontro con Spadafora, mi ha detto che stanno lavorando per aprire parzialmente gli stadi per una data prossima”.

