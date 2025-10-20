Bosz: “Ho parlato con Lang. Conte un top coach”.

Il tecnico del PSV ha parlato ai media nella consueta conferenza stampa pre Champions

Cosa pensa del calcio italiano?

“La passione delle persone è fantastico e c’è sempre qualcosa di bello da vedere in Serie A”.

Migliorata la solidità difensiva?

“Non perdiamo più tante palle stupide e quindi non dobbiamo tornare a difendere. I giocatori pensano alla squadra e non come singoli, ecco perché ora siamo migliorati”.

Neres.

“L’ho fatto debuttare con l’Ajax. È venuto da me all’Ajax proveniente dal Brasile. È un grande giocatore”.

Com’è stato lavorare con Lang?

“Se non lo conosci, hai un’immagine un po’ stereotipata di lui, visto che ha tanti tatuaggi ed è un rapper. Ma io lo conosco ed è molto gentile, socievole e coinvolto con i compagni di squadra. Non sarà un capitano, ma nelle ultime due stagioni è stato comunque un leader del PSV. Mi aspettavo che Lang giocasse di più, ma per uno straniero è sempre difficile adattarsi a un nuovo campionato. Ho parlato con lui, sì, ma non prima di questa gara. Negli scorsi giorni mi ha detto che si sta allenando moltissimo. È molto tecnico e sicuramente troverà spazio”.

Napoli- Manchester City.

“Ho visto il Napoli giocare contro il Manchester City; Conte ha messo in atto una grande strategia in quella partita.”

Perché Lang non gioca?

“Non devo dare suggerimenti a Conte, che è un allenatore fantastico. Come ho detto in precedenza, i nuovi giocatori hanno bisogno di un po’ di tempo per adattarsi”.

Problema di fase difensiva per Lang?

“Non è un giocatore molto difensivo, il Napoli lo ha preso come attaccante. È ovvio che debba comunque partecipare anche alle situazioni difensive, ma deve essere utilizzato nel suo ruolo naturale, cioè l’attaccante”.

Ha parlato di Conte con Perisic?

“Sì, so che ha giocato a lungo con lui, sia al Tottenham che all’Inter. Io stesso ho già affrontato Conte quando ero al Bayer Leverkusen e so quanto sia difficile sfidarlo”.

Conte

“Il suo stile di gioco, la sua capacità di giocare con una difesa a quattro, a tre o a cinque…”

Beukema.

“Conosco Beukema, ha ‘rubato’ il posto da titolare a mio figlio ai Go Ahead Eagles! (ride, ndr). Dopo è andato all’AZ e poi al Bologna. È un grandissimo giocatore e merita una piazza importantissima come Napoli”.

Differenze con il calcio italiano.

“In Olanda giochiamo con giocatori più giovani rispetto al campionato italiano. E anzi, a volte vediamo in Italia dei giocatori provenienti dal nostro campionato. Domani vedrete come abbiamo modi di giocare diversi. Abbiamo già dimostrato di poter avere un grande rendimento contro l’anno scorso con la Juventus”.

