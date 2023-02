Botman, l’entourage: “Ipotesi Napoli? Se c’è la disponibilità delle parti tutto è possibile, ma al momento sta bene al Newcastle…”

A Radio Crc è intervenuto Francesco Miniero, agente sportivo, membro dell’entourage di Botman.

“Quest’anno vedere il Napoli è un piacere e deve esserlo per tutti gli sportivi. Non so se questa stagione sia ripetibile, ma quest’annata è frutto di una programmazione. Poi è chiaro che ci vuole anche un pizzico di fortuna, ma credo che il Napoli sia in grado di aprire un ciclo. Sento parlare dell’impresa del Napoli come una sorpresa, ma non lo è perchè questa è una realtà da anni, anzi va presa come esempio.

Il Napoli ha coraggio, perchè lasciare andare Koulibaly e prendere Kim non è da tutti, ma lo stesso Kvaratskhelia nessuno pensava potesse esplodere così. In un momento in cui il calcio italiano sta attraversando enormi difficoltà economiche, bisogna prendere esempio dal Napoli e investire di più sullo scouting.

Il Napoli può dire la sua anche in Champions perchè non vedo tante squadre più forti. Certo, ci sono squadre come Real Madrid, City e Bayern, ma il Napoli sono certo che se la giocherà.

Botman al Napoli? La Premier ha un’appetibilità importante perchè i club lì sono ricchi. Se un club di Premier punta Osimhen, ci sono poche possibilità per trattenerlo, ciò che può fare la differenza è la volontà del calciatore. Napoli ha sempre attirato per il calore perchè il tifoso del Napoli è unico e ci sono calciatori spaventati nel venire in una città calda e altri che invece non vedono l’ora per cui tutto è possibile. Botman si trova benissimo al New Castle, è uno dei migliori centrali della Premier, ma nel calcio tutto è possibile quando c’è la disponibilità delle parti, ma ad oggi devo dire che Botman è molto felice dov’è. Da campano mi farebbe piacere chiudere operazioni col Napoli anche perchè è una realtà. Il Newcastle ha la miglior difesa del campionato, la società è importantissima, la proprietà può comprare chi vuole ed è una società in crescita, ma la Premier è un campionato talmente implicato che raggiungere le prime 4 posizioni diventa difficile. L’Atalanta è una realtà, ma se vincesse il campionato si potrebbe dire che sia un miracolo, il Napoli no perchè non è una grandissima sorpresa, magari lo è il modo con cui sta vincendo”.

