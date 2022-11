Bottaro: “In Turchia dicono che uno come Guler nasce una volta ogni 100 anni. Sta nascendo un asse Napoli-Fenerbahce, ai gialloblù fa comodo l’amicizia con gli azzurri”

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bruno Bottaro, DAZN ed esperto di calcio turco.

“Il Napoli ha tutto l’interesse a costruire un asse con il Fenerbahce, così come lo stesso Fener. Gli azzurri cercano di replicare colpi come Kvara e Kim, rendendolo quasi la normalità ad ogni estate. I gialloblù sono posseduti dall’uomo più ricco di Turchia, ma per regole non può mettere tutti i soldi che vuole e quindi ha bisogno di liquidità attraverso cessioni grosse. Col Napoli ha sempre fatto grossi affari, sin dai tempi di Elmas. Ora Guler e Kadioglu, soprattutto il primo che è considerata la nuova grande stella del calcio turco. Su di lui ci sono già tanti club, in Turchia scrivono che uno come Guler nasce una volta ogni 100 anni. E per il Napoli i buoni rapporti potrebbero essere cruciali per chiudere un colpo simile. Kim ed Elmas sono stati subito pronti ad impattare i grandi campionati, questo rivaluta molto l’ambiente turco e la lega in sé. Il livello è molto più alto rispetto a quanto si pensa”.

