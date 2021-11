Braconaro: “Non c’è un pericolo cluster nel Napoli. Il coronavirus non influenzerà il campionato. Sono favorevole all’introduzione del Green Pass rafforzato”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Braconaro, membro della Commissione Medica della FIGC.

“C’è un pericolo cluster nel Napoli? Non penso, anche perché le tre positività al Covid-19 sono emerse nell’arco di una decina di giorni, quindi in un lasso di tempo abbastanza lungo.

La quarta ondata condizionerà il campionato? Il virus circola ancora, quindi casi di positività potranno sempre emergere, ma, a differenza dello scorso anno, le squadre professionistiche hanno una percentuale di vaccinazione vicina al 100%, quindi non credo che il coronavirus sarà protagonista di questo campionato. Servirebbe maggiore responsabilità anche da parte dei tifosi negli stadi, è necessario indossare la mascherina per impedire che il virus si diffonda e muti. Ecco perché, per quanto riguarda la socialità di massa, sarei favorevole a un Green Pass rafforzato che sancisca una sorta di lockdown per coloro che non vogliono vaccinarsi”.

