Braida: “Fabian Ruiz è apprezzato e rientra nei piani di un club come il Barça”

Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, commenta le ultime voci di mercato che hanno come protagonista Fabian Ruiz e Lautaro Martinez.

Di seguito l’intervento di Ariedo Braida a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Conoscevo anche la sorella di Gattuso ed è un dramma per lui e tutta la sua famiglia alla quale sono legato. Esprimo il mio sincero cordoglio e affetto per tutti loro. Devo dire che Fabian Ruiz è apprezzato e quindi sicuramente rientra nei piani di un club come il Barça.

Per ora, però, il Barça ha problemi legati a questo periodo e che non abbia grandissime disponibilità per fare quello che faceva normalmente. La situazione non è semplice per loro, diciamo. Lo spagnolo è un giocatore apprezzato da tutti. Prima non c’era la necessità di dover prendere Fabian ma quando si presenta il momento giusto poi si cerca di farlo.

Io penso che Lautaro Martinez è sicuramente molto molto apprezzato ed il Barcellona sta cercando un giocatore di questo tipo. La situazione finanziaria non è così florida per loro e per questo è difficile, ma è nei pensieri del club blaugrana.

Mi sento abbastanza preparato e con abbastanza esperienza per soddisfare i requisiti richiesti. Il Napoli ha persone estremamente valide, il presidente, Giuntoli ed i loro collaboratori; penso che stiano facendo cose ottime ed è difficile migliorare.

Io penso che, se dovessero giocare a porte chiuse, il Napoli ha chance per fare bene al Camp Nou contro il Barcellona nella partita di ritorno di Champion’s League.“

