Braida: “Il Napoli al completo non è inferiore al Barcellona. Quando torna Osimhen potrà fare grandi cose”.

Radio Crc è intervenuto Ariedo Braida, dirigente sportivo ed ex direttore generale del Milan

“Ci sono dei momenti in cui si possono commettere degli errori, ma devo dire che De Laurentiis ha fatto cose importanti, ha portato il Napoli a vincere lo scudetto e ha fatto del Napoli una delle migliori società a livello finanziario.

Avere una società a posto con i conti nel calcio di oggi è importante perchè non si può prescindere dall’aspetto finanziario.

De Laurentiis è in gamba, lo ha dimostrato a più riprese e la sua storia è una storia di successo. Poi, è comune commettere errori, altrimenti sarebbe immortale.

Il Napoli sta cercando di recuperare terreno, domenica ha fatto un’ottima partita e quando funzionano gli attaccanti come Kvaratskhelia tutto gira.



Parliamo di un grandissimo giocatore e manca ancora Osimhen, forse uno dei migliori attaccanti nel mondo

e con la rosa al completo, il Napoli potrebbe fare la seconda parte del campionato in maniera importante e credo possa rientrare anche nella lotta per la Champions.

Pioli sta dimostrando il suo valore e sicuramente è abituato ad allenare squadre importanti. La cosa più complicata oggi è gestire il gruppo squadra e lui lo sta facendo molto bene.

Come Mazzarri, perchè il Napoli ha avuto un momento difficile, ma il calcio è fatto di momenti e volte un piccolo particolare ti cambia la storia.

Noi pensiamo che tutti si possano sostituire, ma due personaggi come Giuntoli e Spalletti va detto che non era facile sostituirli.

Adesso però la squadra si sta riprendendo e piano piano sono convinto che tornerà ad essere efficiente. Mazzarri ha un buon curriculum alle spalle, non è un allenatore sprovveduto ed ha tutte le carte in regola per poter fare l’allenatore del Napoli anche in futuro.

Il Barcellona è un’ottima squadra ma non è il Barcellona che tutti abbiamo conosciuto, per cui un Napoli al completo non è assolutamente fuori dai giochi perchè non credo sia inferiore”.

Comments

comments