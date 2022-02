Brambati: “Il Napoli, recuperando Anguissa, Koulibaly e Osimhen può dare ancora fastidio”

“Decisiva? No, ma l’Inter ha in mano due break point. Se vince le prossime due o esce indenne da Milan e Napoli, ha davvero lo Scudetto a portata di mano. Se il Milan vincesse, deve sempre sperare in qualche inciampo. La Juve per me è fuori dal giro Scudetto, ha perso troppi punti per strada. Fosse stata a 6-7 punti sarebbe stato bello, avrebbe reso il campionato più avvincente. Il Napoli, recuperando Anguissa, Koulibaly e Osimhen può dare ancora fastidio, ma deve sperare che il Milan vinca il derby. Non vedo però squadre attrezzate che possano dare fastidio all’Inter”.