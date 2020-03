Branchini sul possibile taglio stipendi: “Con misura ma i calciatori non fuggono”

Giovanni Branchini, procuratore FIFA, si è espresso sulla possibilità del taglio degli stipendi ai calciatori di Serie A.

Ne ha parlato al Corriere dello Sport e di seguito potete leggere le parti salienti:

“Se ne potrà parlare con un quadro più chiaro della situazione, l’importante è che l’aiuto arrivi da parte di tutti. Si sta vivendo una situazione anomala e se ne può uscire solo tutti insieme, senza pensare a sé stessi.

Le Leghe non hanno accettato volentieri le decisioni UEFA e FIFA riguardo ai sacrifici per il rinvio dell’Europeo. Detto questo, il calcio è una grande famiglia e quando sarà chiaro il danno complessivo tutti faranno la loro parte; così come tanti, dai calciatori ai procuratori, stanno aiutando gli ospedali senza dire nulla, come il sottoscritto.

In caso di tagli in Serie A agli stipendi dei calciatori, non penso ci sarà una fuga dei top player se questo provvedimento sarà preso con misura; ovvero con buon senso, condivisa da tutti e rispettosa della situazione. Legittimo che i club comincino a riflettere su come attenuare il danno che stanno subendo.

I calciatori stanno pensando a come tenere al riparo loro stessi e le famiglie dal virus; un eventuale taglio può essere accolto nel modo giusto e sarà anche condiviso se le valutazioni fatte saranno oggettive. Cutrone sta bene, l’esito del tampone lo ha avuto quando era quasi passato il tutto; lui ha avuto giusto un po’ di febbre.”

Per l’intervista completa si rimanda al Corriere dello Sport in edicola oggi.

Comments

comments