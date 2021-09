Brasile-Argentina, l’ASL minaccia: “I 4 argentini della Premier devono tornare in Inghilterra”

Il big match del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali tra Brasile e Argentina rischia di diventare un caso diplomatico.

Secondo quanto riferito dall’Anvisa, l’ASL brasiliana, i quattro calciatori argentini che militano in Premier League non hanno rispettato le misure anti covid. Secondo la legge brasiliana, infatti, questi calciatori non hanno rispettato un regime di quarantena obbligatoria per poter poi scendere in campo.

Questa situazione ha scatenato grosse polemiche ed ha portato addirittura la polizia ad intervenire nell’albergo dell’Argentina che non ha intenzione di rinunciare a questi calciatori. Qualora la Federazione decidesse di dar ragione all’Anvisa l’Argentina chiederà una riduzione dei punti per il Brasile.

I calciatori in questione sono Romero, Lo Celso, Martinez e Buendia. La questione, almeno per il momento, si sarebbe risolta con lo schieramento tra i titolari di Romero e Lo Celso.

