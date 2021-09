Brasile-Argentina, partita interrotta dall’ASL per via di giocatori provenienti dalla Premier League

Dopo appena 9 minuti di gioco, l’ASL brasiliana ha sospeso Brasile-Argentina a causa della presenza di alcuni giocatori della Premier League.

Delle due nazionali, l’Argentina ha in campo alcuni giocatori che provengono dal campionato inglese. In particolare, questi ultimi sono Romero, Lo Celso, Buendìa e Emiliano Martinez. La CONMEBOL aveva già avvisato che, a causa delle norme sanitarie del paese, giocatori che provenivano dall’Inghilterra non potevano essere schierati.

Questo fatto, comunque, ha spinto l’Argentina a lasciare il campo; Lionel Messi, dopo qualche minuto, è tornato in campo per spiegare la situazione al Brasile che è rimasto in campo. La partita, quindi, ora è sospesa a causa di questo caos generato dalle norme anti-Covid.

