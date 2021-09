Brasile-Argentina sospesa, Messi a Neymar: “Ce ne andiamo”

La notizia di poco fa ha visto Brasile-Argentina sospesa per le norme dell’ASL brasiliana in merito ai giocatori provenienti dalla Premier League.

Dopo la sospensione della partita, il Brasile è rimasto in campo per capire meglio l’evolversi della situazione. L’Argentina, invece, è tornata negli spogliatoi ed il solo Messi, poco dopo, è tornato in campo. L’argentino, a quanto pare, ha riferito al suo amico Neymar jr. che l’albiceleste non sarebbe tornata in campo.

Sembra che il labiale di Lionel sia stato “Nos vamos”, “Ce ne andiamo”.

