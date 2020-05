Brescia, Cellino: “Ho cambiato idea, ripartiamo. No al campo neutro”

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, in un’intervista a Repubblica, ha espresso la sua opinione sulla ripresa del campionato di Serie A.

Il patron delle Rondinelle, in un primo momento contrario, ha fatto dietrofront, dicendosi favorevole alla ripartenza, per evitare gravi ripercussioni economiche per i club. “Ho cambiato idea, mi adeguo alla maggioranza. Bisogna tentare di riprendere il campionato altrimenti qui falliscono tutti. Certo, in Lombardia è ancora complicato fare i test medici ma se si gioca io resto al Rigamonti, nessun campo neutro”.

