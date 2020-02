Brescia, il report: Joronen e Tonali in gruppo, Romulo e Torregrossa in forse

Il Brescia si prepara in vista della sfida contro il Napoli di venerdì sera al San Paolo, ore 20.45. Ecco il report ufficiale della squadra di Diego Lopez.

Il Brescia si prepara alla sfida contro il Napoli di venerdi sera: Joronen, Tonali e Gastaldello sì, Alfonso, Cistana, Romulo e Torregrossa no. Almeno, per ora. Questo ha detto il campo d’allenamento alla ripresa di ieri per i sette infortunati delle rondinelle. Un lavoro senza partitelle, ma basato su esercitazioni tattiche specifiche per i difensori e da una serie di tiri in porta con e senza sponda.

