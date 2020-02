Brescia-Napoli 1-2, le pagelle di 100×100 Napoli: due insifficienza, Orsato da 4

Nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli ha affrontato in trasferta il Brescia. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6 – Nell’ultimo mese, dopo la figuraccia con la Fiorentina 6 vittorie nelle ultime sette gare, la squadra va in campo concentrata e approccia bene la gara ma quando è chiamata a fare la partita trova qualche difficoltà nel superare il bunker difensivo avversario. Così nel primo tempo possesso palla (76%) sterile anche se la squadra è tornata a giocare a due tocchi. Meglio nella ripresa con la squadra scesa in campo più determinata e alzando il ritmo ha creato qualche difficoltà in più al Brescia trovando anche i due gol che hanno ribaltato il risultato. A proposito di gol. Il Brescia aveva due armi per poter segnare al Napoli: le punizioni dal limite e sui calcio d’angolo e gli azzurri hanno preso gol proprio su un corner avversario indice o di scarsa applicazione o di cattivo posizionamento.

OSPINA: 6 – Sul gol del Brescia non ha colpe perché il calcio d’angolo Tonali lo ha calciato in maniera perfetta per scoraggiare l’uscita del portiere. Impegnato quasi per niente nel corso della gara si guadagna la sufficienza per l’importantissima uscita alta al limite dell’area nel finale di gara.

DI LORENZO: 6 – Partita senza infamia e senza lode fa il suo anche se con il freno tirato, partecipa alla magìa di Fabiàn passandogli la palla dopo uno scambio nello sterro.

MANOLAS: 5,5 – Doma Balotelli e mette in campo la solita grinta, ma sbaglia un intervento in acrobazia che ha permesso a Balotelli di rendersi pericoloso e si fa anticipare da Chancellor in occasione del gol bresciano.

MAKSIMOVIC: 6 – Anche lui protagonista di una prestazione senza infamia e senza lode anche per la pochezza dell’avversario, bada al sodo spazzando via la palla quando necessario.

MARIO RUI: 6,5 – Spinge con intelligenza sulla fascia e non si fa mai superare dall’avversario.

DEMME: 6 – Chiude le linee di passaggio dei cagliaritani, intercetta e recupera palloni mette ordine nel giro palla ed è continuo riferimento per i compagni anche se contro il Brescia la sua prestazione seppur intelligente è stato un po’ sottotono rispetto a quelle passate.

POLITNAO: 6 – Primo tempo impalpabile, nella ripresa si fa notare per alcuni ripiegamenti difensivi (finalmente) e per qualche spunto in velocità dei suoi che lo hanno fatto apprezzare anche dal CT Mancini.

FABIÀN: 7 – Primo tempo da dimenticare con la compartecipazione in occasione del gol bresciano con un movimento sbagliato in copertura sul primo palo. Crescita esponenziale nella ripresa impreziosita dallo splendido gol e dal bis tentato qualche minuto dopo.

ELMAS: 5,5 – Con Insigne davanti trova meno spazio per gli inserimenti, sbaglia la scelta della rifinitura e in più di un’occasione si è interstadito nel possesso palla.

INSIGNE: 7 – Si cala nel ruolo del regista avanzato e fornisce a Mertens due assist da vero campione, grande personalità nell’assumersi la responsabilità nel calciare il calcio di rigore pesante per il momento della gara e perché era il primo a favore del Napoli dopo quello di Lecce nella quarta giornata di andata (era settembre).

MERTENS: 6,5 – Una traversa e un tiro al volo che solo in pochi hanno il coraggio di fare. Poi tanto sacrificio nel venire incontro ai compagni e nel proporsi anche sulle fasce per aprire la difesa avversaria.

MILIK: (dal 66’ al posto di Mertens) 6 – Si fa subito notare per un’apertura di gioco e per lo spirito da combattente.

ZIELINSKI: (dal 76’ al posto di Elmas): S.V. – Non ha toccato un pallone.

ALLAN: (dall′85′ al posto di Demme) S.V. – Pochi minuti giusto per ritrovare la gioia del campo.

ARBITRO ORSATO (di Schio): 4 – Gestisce bene la gara e va giustificato per non aver visto in diretta il rigore perché coperto. Bravo e onesto per aver avuto l’umiltà di andare a rivedere al VAR la sua decisione. Gestisce bene una gara senza criticità, ma il voto basso è per non aver fermato la partita quando la parte incivile e stupida del tifo bresciano ha cantato i ‘tradizionali’ cori beceri.

