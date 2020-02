Brescia-Napoli, i precedenti al Rigamonti tra le due squadre

Brescia-Napoli si terrà domani sera alle ore 20 e 45; dopo aver saputo chi sarà l’arbitro della partita, vediamo i precedenti al Rigamonti.

In totale, tra le due squadre sono 18 i precedenti al Rigamonti; totale parità per quanto riguarda i successi, 7 a testa. Le restanti 4 partite sono finite in pareggio. Quella di domani sera sarà la sfida numero 19 in casa del Brescia.

Per quanto riguarda gli ultimi precedenti tra il Napoli e la squadra lombarda in Serie A, potete leggerli di seguito:

l’ultima vittoria azzurra in trasferta risale al 2010, con il risultato di 0-1;

per l’ultimo pareggio bisogna tornare indietro di 20 anni, in un 1 a 1 del 2000;

l’ultima sconfitta azzurra in casa del Brescia, invece, risale ancora prima al pareggio. Nel 1998 la squadra lombarda vinse per 2 a 1 contro gli azzurri.

