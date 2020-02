Brescia-Napoli: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Il Napoli di Gennaro Gattuso vola a Brescia per sfidare la squadra di Diego Lopez. Fischio d’inizio alle 20.45 allo stadio Rigamonti.

PROBABILI FORMAZIONI

Brescia: (4-3-2-1) Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Spalek, Zmrhal; Balotelli.

Napoli: (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Makismovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian; Politano, Milik, Insigne.

STATISTICHE E CURIOSITA’

Il Napoli è imbattuto dall’inizio del 2000 in Serie A contro il Brescia, grazie a due successi (uno dei quali nella gara d’andata) e tre pareggi.

Il Napoli ha perso l’ultima sfida di campionato contro una neopromossa, 2-3 contro il Lecce a inizio febbraio: l’ultima volta che i partenopei hanno trovato la sconfitta in due gare consecutive contro squadre provenienti dalla Serie B è stata nell’aprile 2015 (contro Palermo ed Empoli), con Benitez in panchina.

In questa sfida si affrontano i due centrocampisti che hanno recuperato più palloni nelle prime 24 giornate di questa Serie A: Fabián Ruiz (167) e Sandro Tonali (170). Tuttavia, tra i centrocampisti con almeno 1200 tocchi nel torneo in corso, il giocatore del Napoli è quello che perde in percentuale meno palloni rispetto a quelli giocati (12%), il giocatore del Brescia è invece quello che ne perde di più (29%).

