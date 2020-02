Brescia-Napoli, sfida tra i più grandi recupera palloni della Serie A

Il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita al Brescia di Diego Lopez nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

In questa sfida si affrontano i due centrocampisti che hanno recuperato più palloni nelle prime 24 giornate di questa Serie A: Fabián Ruiz (167) e Sandro Tonali (170). Tuttavia, tra i centrocampisti con almeno 1200 tocchi nel torneo in corso, il giocatore del Napoli è quello che perde in percentuale meno palloni rispetto a quelli giocati (12%), il giocatore del Brescia è invece quello che ne perde di più (29%).

Statistica Opta.

