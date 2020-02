Brescia, per la sfida contro il Napoli recuperano Tonali e Joronen

Il Corriere dello Sport, in edicola oggi, riporta le ultime per quanto riguarda il Brescia, prossima avversaria del Napoli in campionato.

Per la sfida di domani sera, in casa Brescia ci sono i recuperi di Tonali e Joronen. A non farcela è Torregrossa e così dovrebbe tornare Donnarumma in attacco, al fianco di Balotelli. Ayè è squalificato e perciò non può prendere parte al match.

Il quotidiano non esclude la possibilità del doppio trequartista dietro Balotelli da parte di Diego Lopez; in questo caso, potrebbero partire dall’inizio Skrabb e Zmrhal.

Comments

comments