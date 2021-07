Bridge ferito dalla vittoria dell’Italia: “Odio Mancini”

L’ex giocatore inglese Wayne Bridge non ha apprezzatto particolarmente la vittoria dell’Italia degli Europei anche per via di Mancini come ct.

Bridge odia Mancini e lo sottolinea nel suo commento. A seguire le sue parole, riprese dal Corriere dello Sport:

“Mi ha fatto davvero male perché odio Mancini, tutti sanno che non lo amo. Non direi che è il peggiore che ho avuto, ma tatticamente non è eccezionale. Quello che ha fatto è stato buono, il che fa male a dirlo.

Non solo la mia famiglia tifava per l’Inghilterra, ma tifava che Mancini perdesse, quindi ci ha ferito ancora di più. Non l’ho mai sopportato come allenatore. Quello che ha fatto al Manchester City è stato tutto merito dei giocatori e della squadra che aveva, sono loro hanno vinto, non lui come allenatore.

Rancore? Ho litigato con lui. Sono stato lì per qualche mese e ci siamo trovati bene ma non mi sono divertito per niente ad allenarmi. Un giorno Bellamy stava cercando di fare una domanda “cosa succede se questo accade in un gioco”, e Mancini diceva “stai zitto, stai zitto” e alla fine lo ha mandato a casa.”

