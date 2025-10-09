Brilla la stella Hojlund anche in Nazionale

Danimarca ha dominato la Bielorussia con un punteggio tennistico: 6-0 nella terza giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026

Brilla la stella azzurra anche con la sua nazionale:Rasmus Hojlund, mattatore del match. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Froholdt al 14’, l’attaccante del Napoli ha guidato l’allungo danese.

Suo il 2-0 al 20’ e poi di nuovo in gol al 45’. Cinque minuti dopo ha servito anche l’assist per la rete del 4-0 realizzata da Dorgu. Hojlund ha confermato l’ottimo momento di forma con l’undicesimo gol in 29 presenze con la Danimarca e il quinto centro nelle ultime tre gare tra club e nazionale.

Hojlund è stato sostituito al 77’ da Wind. Il match è stato poi definitivamente chiuso nel secondo tempo dalla doppietta di Dreyer, che ha fissato il risultato sul 6-0.

Comments

comments