Brovarone, agente: “Non so fino a che punto Milik si spinge verso Firenze”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Bernardo Brovarone, agente.

Nel suo intervento parla della possibilità di un approdo di Milik alla Fiorentina e della situazione del polacco in generale. A seguire le sue parole:

“Milik? Sono tutte indicazioni legittime. Dopodiché le difficoltà sono abbastanza importanti perché alla base c’è un giocatore che perderebbe un anno e gli Europei, anche se non credo che il C.T. vi rinuncerebbe. Nelle condizioni del giocatore ci penserei ma a me non risulta che ci sia tutto questo calore intorno alla situazione. Non so se la Fiorentina possa pagare un contratto a un giocatore del genere.

Ora sta definendo l’operazione di Chiesa quindi interverrà sicuramente, la situazione converebbe al Napoli ma ora non ci sono condizioni così concrete per portarla a fondo. Alla base però c’è quello che deve guadagnare il giocatore. A certe condizioni si può chiudere ma obiettivamente non so fino a che punto Milik può spingersi verso Firenze.

Se Milik dovesse restare fermo, secondo me avrebbe già l’accordo firmato. Non resterebbe fermo con l’attesa di fare una negoziazione. Magari a gennaio la società in questione può acquistarlo per un prezzo basso o in cambio di un giocatore. Callejon? Altra situazione particolare. La Fiorentina ha bloccato il giocatore ma Callejon con Chiesa per me centra poco. Non è un cursore ma un attaccante e non può neanche giocare a piede invertito, può giocare a destra nel tridente.

Quindi o la Fiorentina sta pensando di cambiare modulo o non lo so. Anche perché il contratto costa. Non la trovo una soluzione incredibile: è bravo, è sano. Ma nel 3-5-2 non mi convince. Negli ultimi anni ha segnato di meno perché ha faticato molto, è stato strizzato e spremuto e oggi magari è anche un giocatore abbastanza stanco o usurato.“

