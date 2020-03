Brusaferro: “Dire che siamo arrivati al plateau vuol dire che siamo arrivati al picco, ora dobbiamo discendere”

Nel corso di una conferenza stampa tenuta presso l’Istituto Superiore di Sanità, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro fa il punto sull’emergenza Coronavirus.

“La curva ci dice che siamo al plateau, non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che è finita ma che dobbiamo iniziare la discesa e la discesa si comincia applicando le misure in atto.

Dire che siamo arrivati al plateau vuol dire che siamo arrivati al picco, ma il picco non è una punta bensì un pianoro da cui ora dobbiamo discendere.

Bisogna essere cauti poiché dalla situazione di pianoro l’epidemia può ripartire se molliamo rispetto alle misure di contenimento e isolamento in atto.

Produzione mascherine? Siamo pronti: appena appena abbiamo i risultati sulle prove tecniche di capacità di filtraggio delle mascherine possiamo renderle immediatamente autorizzate.

Abbiamo fatto oltre 80 autorizzazioni a produrre in attesa che quanto prima ci vengano portate le prove tecniche di capacita di filtraggio dei microrganismi, nel momento in cui le riceviamo entro un’ora possiamo rilasciare le autorizzazioni, ma nel frattempo il produttore può produrle.

Stiamo pensando di fare questo tipo di indagine e stiamo mettendo a punto le tecnologie per poterlo fare. Abbiamo evidenza che, per quanto riguarda la letalità, non solo in Italia a livello internazionale, muoiano più uomini. E questo vale anche fra gli anziani. È un tema sul quale si fanno molte ipotesi e che si sta cercando di esplorare“.

Comments

comments