Bruscolotti a Radio Crc: “Maksimovic e Manolas allucinanti, peccato che le scuole calcio siano chiuse…” 

Ai microfoni di Radio CRC è intervenuto l’ex difensore del Napoli Beppe Bruscolotti.

“Maksimovic e Manolas allucinanti, peccato che le scuole calcio siano chiuse…

Domani al fianco di Koulibaly sarebbe meglio schierare Rrahmani, anche se ci sono dubbi sul recupero dopo l’infortunio.

Chiunque giocherà, comunque, dovrà fare molta attenzione. Non si può vanificare il lavoro fatto finora.

Peccato per i due punti persi in casa del Sassuolo. Senza quel passo falso, il Napoli avrebbe potuto accettare serenamente pure una sconfitta in casa della Juve.

Il Napoli però è in salute affrontarlo in questo momento è dura per tutti. Gattuso sta facendo un buon lavoro. Peccato abbia già deciso di andare via a fine stagione”.

