Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 21 dell’imminente cessione di Allan all’Everton.

“Allan? I precedenti ci dicono che andava ceduto prima. Sono andati via fior di campioni, poi adeguatamente sostituiti, ora invece si è perso la metà di quanto avresti potuto guadagnare per il brasiliano. La gente non lo avrebbe accettato ma il momento giusto per cedere Allan è passato. Ora hai perso tanti soldi”.

