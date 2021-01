Bruscolotti difende Gattuso: “ADL deve stargli vicino e mettere a tacere tutte le voci”

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha parlato del momento degli azzurri nel suo intervento ai microfoni di Radio Marte.

“Gattuso? Il fatto che De Laurentiis non smentisca lo voci è male, perché così si finisce per isolare l’allenatore. La cosa migliore sarebbe invece quella di fare cerchio, di fare quadrato. Quando fai bene ti osannano e vai in cielo, quando le cose non vanno per il verso giusto poi si sta con i piedi per terra. Si potrebbe arrivare alla rottura totale. Non dovrebbe accadere: il Napoli ha ancora da giocarsi tanto. Ora stanno tornando elementi rappresentativi e mai come in questo momento bisogna essere uniti.

Gattuso lasciato solo? Penso di sì, ovviamente si fanno mille pensieri. Cosa pensano i giocatori? La situazione si ripercuote in tutto l’ambiente. Si fanno domande, ci si chiede qualcosa. Lo stesso Ferlaino ha tenuto a specificare come si comportava in determinati momenti. Se parliamo è solo per esperienza vissuta, nessuno vuole dare lezioni. Consiglierei al presidente di farsi vedere”.

