Bruscolotti: “La lotta scudetto quest’anno sarà ampia”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti. Queste le sue dichiarazioni più significative.

“Prendiamola per il verso giusto, poi è chiaro che la maglia va sempre rispettata. La gente non ha tutti i torti, chi va in campo difende una città ed una tifoseria e ci sta la delusione dopo una prova del genere. Juve crocevia? Non lo so, è chiaro si può allontanare una diretta concorrente, ma siamo ancora alla terza ed il cammino è lungo. E’ sempre meglio avere un vantaggio da gestire. La lotta quest’anno sarà bella larga, almeno per ciò che abbiamo visto finora, poi tra una decina di giornate tutto sarà più delineato e sapremo quali big saranno lassù”.

